 

Эксперт о поездках Лукашенко в больницы с коронавирусными пациентами: Пытается восстановить свой имидж

07.12.2020, 11:26, Разное

Отношение Лукашенко к коронавирусной инфекции на протяжении весны текущего года шокировала мировую общественность. Батька не последовал примеру цивилизованных стран, которые пожертвовали многим для спасения граждан, и даже провел масштабный парад девятого мая.

Последнее время ситуация иная: Александр Григорьевич стал ездить в больницы, навещая пациентов с COVID-19. Ряд политологов сошлись во мнении, что политик дает сигнал Кремлю о том, что ему ничего не страшно, поэтому выполнять свои договоренности он не торопится.

Политолог Павел Усов убежден, что реальность гораздо прозаичнее. Лукашенко осознал, что его поведение обвалило его рейтинг, из-за чего пытается теперь хаотически восстановить свой имидж.

Теперь белорусский президент будет делать вид, что его очень заботит ситуация с ковидом в стране, считает эксперт. Стоит отметить, что эпидемиологическая обстановка в Белоруссии действительно остается критичной. Лукашенко может преследовать и другую цель – мобилизировать в регионах административный аппарат и всю медицинскую структуру. Получится это сделать или нет – уже другой вопрос.



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