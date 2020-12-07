Записи Ньютона о египетских пирамидах уйдут с молотка на аукционе

07.12.2020, 11:24, Разное

Записи английского физика Исаака Ньютона, посвященные египетской Великой пирамиде в Гизе, собираются продать на аукционе. Этот текст был найден уже после смерти ученого, фрагмент чудом уцелел в пожаре, но все же получил незначительные повреждения.

В уцелевшем тексте Исаак Ньютон размышлял о мере измерения, при помощи которой в Древнем Египте была построена пирамида. Речь идет о «королевском локте», значение которого пытался установить физик. Он считал, что эта мера может уточнить его собственную теорию гравитации, поспособствует измерению окружности Земли и позволит определить, когда наступит «конец света».

Документ с измышлениями Исаака Ньютона о Великой пирамиде в Гизе намереваются продать на аукционе за 375 000 долларов. Стоит отметить, что при жизни английский физик увлекался не только наукой. Он интересовался оккультизмом и алхимией, отметил эксперт по древним рукописям Габриэль Хитон. Ученый полагал, что у древних египтян были тайные знания, позволявшие раскрыть секреты алхимии, но они были безвозвратно утеряны.