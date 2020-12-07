 

В Беларуси на похоронах активиста задержали ведущего траурной церемонии

07.12.2020, 11:12, Новости дня

6 декабря в белорусском Бресте на похоронах активиста Романа Решецкого задержали известного местного общественного деятеля Виталия Казака, который вел церемонию прощания, сообщила “Брестская газета”. 

Казака доставили в отдел внутренних дел администрации Ленинского района города, написало издание. В комментарии агентству “БелаПАН” правозащитник Роман Кисляк рассказал, что телефон Казака сейчас отключен, пишет TUT.BY (комментарий размещен в закрытой ленте). Он предположил, что активиста поместили в СИЗО. 

Казак – участник протестного движения против строительства аккумуляторного завода в Бресте, его несколько раз задерживали, штрафовали и подвергали административному аресту за участие в несанкционированных акциях, сказал Кисляк. 

Решецкий умер 4 декабря, тело мужчины в собственной квартире обнаружила жена на следующий день после того, как их имущество описали из-за долга (у мужчины был не оплачен штраф за нарушение Правил дорожного движения).

В Бресте Решецкий был известным участником антиправительственных протестов, несколько раз его задерживали. Последний раз из изолятора временного содержания вышел за два дня до смерти. 

Смерть активиста его знакомые не считают случайной. Власти постоянно давили на него “как только могли, вчера же в его дом вломились судебные исполнители и описали все имущество – детские телефоны, телевизор, который смотрели дети, компьютер, стиральную машину”, рассказал знакомый Решецкого Андрей Шарендо “Белсату”. 

Похоронили активиста на Северном кладбище в Бресте. В ногах ему положили бело-красно-белый флаг, на прощание люди приходили с белыми и красными цветами. 

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли акции протеста в Беларуси, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. Известно еще об одном погибшем, Романе Бондаренко, в результате стычки неизвестных в масках с местными жителями в Минске. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек.

По данным Тихановской, погибших восемь.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.12 / Глава комитета Франции по вакцине от коронавируса похвалила «Спутник V»

28.06 / Доброжелательность к людям связали с наследственностью

03.11 / В Венецианской комиссии заявили, что письмо ее главы в Раду не является юридической оценкой законопроекта Зеленского

21.10 / В Германии 71-летний мужчина применил против прохожих перцовый баллончик, чтобы они соблюдали социальную дистанцию

10.07 / В Подмосковье выписана девочка, на голову которой упала бутылка

08.10 / Американский генерал – РФ всё ещё слишком сильно влияет на Украину

13.08 / Эксперт оценил позицию Зеленского по ситуации в Белоруссии

26.06 / Путин: Эпидемия коронавируса отступает

16.10 / Проценко заявил о единичных случаях повторного заболевания COVID-19 в России

10.08 / Тихановская уехала из ЦИК в неизвестном направлении. Где она сейчас, неизвестно – адвокат и представители штаба

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска