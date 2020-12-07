“Самый сладкий запах!”. Подольская позировала с младшим сыном

07.12.2020, 11:12, Новости дня

Российская певица Наталья Подольская на своей странице в Instagram опубликовала фото с месячным сыном Иваном. На снимке певица запечатлена лежащей, прижав к себе ребенка.

“Каждая мама знает”, – написала она.

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Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya)

“Самый сладкий запах!” – отметила подписчица rudoman.1980.

В 2010 году Наталья Подольская вышла замуж за российского музыканта Владимира Преснякова. Супруги вместе воспитывают двоих сыновей – Артемия (2015) и Ивана (2020). Младший сын пары родился 22 октября 2020 года.

У Преснякова также есть сын Никита (1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте.