“В Москве пахнет имперским духом”. Журналист Цимбалюк сравнил столицы России и Украины

07.12.2020, 11:12, Новости дня

В столице России Москве “пахнет имперским духом”. Об этом украинский журналист, собственный корреспондент информационного агентства УНИАН в Москве Роман Цимбалюк заявил “Телеграфу” в интервью, опубликованном 6 декабря.

Речь об этом зашла после вопроса, чем для него Киев отличается от Москвы.

“Разница колоссальная. В Москве реально пахнет имперским духом. Тут все подчеркивает, что здесь есть царь, здесь куча бабок, моднячие лавочки в парках, мраморные бордюры. Последние лет 10 [мэр Москвы Сергей] Собянин делает из Москвы красивую витрину России, чтобы “не хуже, чем в Европе”. Велосипедные дорожки, цифровизация, десятки станций метро строят, или уже построили, и так далее. Если сравнивать две столицы, то и там, и там бросают окурки на улице, просто в Москве их быстрее убирают”, – сказал Цимбалюк.

Киев он назвал “другой планетой”.

“В украинской столице действительно витает эта свобода в воздухе. Сами киевляне это вряд ли замечают. …Киев и Москва – два разных пространства, которые не поддаются сравнению. Если говорить о перспективе, о детях, то, если ты хочешь, чтобы из твоего чада вырастили “юнармейца” – это Москва, у нас же в Киеве такого бреда нет. Но и бордюров мраморных в центре Киева тоже нет”, – объяснил Цимбалюк.