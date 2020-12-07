 

Балан прокомментировал отношения с Тиной Кароль

07.12.2020, 11:12, Новости дня

Экс-тренер шоу “Голос країни” на “1+1”, молдавский певец и композитор Дан Балан ушел от ответа на вопрос ведущей “Світського життя” на “1+1” Кати Осадчей об отношениях с певицей Тиной Кароль. 

“Пусть это останется в книге, написанной рукой гения”, – заявил он.

При этом Балан признался, что смотрел новый сезон “Танцев со звездами” на “1+1” только ради нарядов Тины Кароль.

“Смотрел, только чтобы увидеть, в чем же Тина сегодня вышла. Увидел – и все”, – рассказал он.

Кароль и Балан были тренерами на проекте канала “1+1” “Голос країни” в девятом и 10-м сезонах . В суперфинале 10-го сезона артисты презентовали дуэтную песню “Помнишь”. Зрители шоу предполагали, что Балан и Тина Кароль состоят в романтических отношениях. 

По информации издания Viva! Балан состоит в отношениях со студенткой Харьковского национального университета имени Каразина. Избранница артиста в интервью изданию в феврале 2020 года назвала отношения Балана и Тины Кароль пиаром.

15 июня 2008 года Тина Кароль (настоящее имя – Татьяна Либерман) вышла замуж за своего продюсера Евгения Огира. 18 ноября 2008 года Кароль и Огир стали родителями – у пары родился сын Вениамин. 

Супруги прожили в браке пять лет – Огир умер 28 апреля 2013 года в Киеве на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка.

В ноябре 2020 года певица заявила, что будет рада незапланированной беременности. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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