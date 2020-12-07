 

Чемезов рассказал о проблемах создания экипировки «Сотник»

07.12.2020, 10:58, Новости дня

Предприятия Ростеха пытаются решить проблему с обеспечением электропитания экзоскелета для экипировки солдата будущего нового поколения «Сотник» («Ратник-3»), рассматривается возможность закупки необходимой батареи за рубежом, сообщил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов.

«Заказчик пока не утвердил официальные требования, поэтому все эти работы носят сейчас инициативный характер. Я хочу с вами согласиться, что проблема с батареей существует… Мы ее сейчас пытаемся решить. Над этой темой работают. Что-то, может быть, будем докупать», – передает РИА «Новости» слова Чемезова.

При этом глава Ростеха отметил, что экзоскелет, входящий в состав поступающей сегодня на вооружение ВС РФ экипировки «Ратник», является эффективным, значительно облегчая нагрузку бойцов.

«Военнослужащий при помощи активного экзоскелета способен нести до 60 килограммов груза. Энергетические затраты в ходе бега и ходьбы сокращаются на 15%, нагрузка на опорно-двигательный аппарат – на 50%. Точность стрельбы из автоматического оружия увеличивается до 20%. То есть такой экзоскелет – серьезная поддержка и помощь солдату», – подчеркнул Чемезов.

Напомним, в июне 2019 года в пресс-службе Ростеха сообщили, что в 2020 году ЦННИТОЧМАШ начнет разработку следующего за «Ратником-3» комплекта экипировки.



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