Подростки жестоко избили мужчину в Санкт-Петербурге

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07.12.2020, 10:58, Новости дня

Сотрудники полиции задержали подростков, подозреваемых в жестоком избиении мужчины в центре Петербурга за попытку познакомиться с их подругой, информирует пресс-служба регионального ГУ МВД.

«Полиция задержала подростков, подозреваемых в жестоком избиении мужчины в центре Петербурга. По предварительным данным, двое подростков избили 46-летнего мужчину, чтобы «проучить» его за знакомство с их юной подругой», – передает РИА «Новости» сообщение главка.

Избитого мужчину с тяжелыми травмами нашли ночью 4 декабря на Гороховой улице. Как установили полицейские, на пострадавшего напали двое подростков за то, что он ранее во время случайного знакомства попросил номер телефона их подруги. Девушка позвонила мужчине и назначила ему встречу на Гороховой улице. Когда тот подъехал на такси, на него напали сзади и избили.

Ранее в Омске подростки закидали камнями пенсионера, а также избили еще четверых несовершеннолетних.



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