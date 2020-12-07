В РФ начал прорабатывать концепцию однодвигательного боевого самолета

07.12.2020, 10:58, Новости дня

Ростех в инициативном порядке прорабатывает концепцию перспективного однодвигательного самолета в легком и среднем классах, который может быть выполнен в пилотируемом и беспилотном вариантах, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов.

«Действительно, прорабатывается создание боевой авиационной системы будущего в легком и среднем классе. По замыслу это может быть универсальная платформа, в пилотируемом и беспилотном вариантах. Прорабатывается концепция и тактико-технические требования к такому комплексу. Пока мы это делаем инициативно без средств бюджета», – передает ТАСС ответ Чемезова на вопрос о планах по созданию легкого однодвигательного истребителя пятого поколения для ВКС России.

Глава госкорпорации подчеркнул, что пока Минобороны никаких заказов не делало. Но Ростех убежден в целесообразности создания нового самолета, возможно, в кооперации с зарубежными партнерами. Кроме того, Чемезов отметил, что «это интересная тема с точки зрения продвижения такого самолета на экспорт».

Он также пояснил, что в случае разработки и создания перспективного самолета за счет средств госкорпорации, его можно будет самостоятельно поставлять за рубеж. «Тем более, если это будет совместная разработка с каким-либо государством. Хотя Минобороны может закупить этот самолет и для своих нужд. Естественно, если решение будет принято, его надо будет доработать для внутреннего облика, необходимого Минобороны», – отметил Чемезов.