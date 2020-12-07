Ухожу красиво: Мелания Трамп надела красное кожаное пальто на митинг в Джорджии

07.12.2020, 10:38, Разное

Вчера пока еще президент США Дональд Трамп провел первый митинг после проигрыша. Акция в городе Валдоста, штат Джорджия, состоялась в преддверии январских выборов в сенат. Вместе с Трампом перед гражданами появилась и первая леди, и выглядела Мелания максимально эффектно.

Дональд и Мелания Трамп с командой Мелания ТрампДля появления перед публикой Мелания воспользовалась негласным правилом: хочешь запомниться – надень алый. Трамп остановила выбор на ультрамодном в этом сезоне двубортном кожаном пальто Alexander McQueen, “окрашенном” в оттенок “красный русский”. На одном акценте первая леди не остановилась и усилила wow-эффект лодочками Manolo Blahnik с анималистичным принтом. Уравновешивало эту яркость минималистичное черное платье.

Мелания Трамп Дональд и Мелания ТрампВ чем Мелания появится на церемонии инаугурации Джо Байдена, которая состоится 20 января, неизвестно. Ряд СМИ сообщил о том, что Дональд Трамп и вовсе не планирует, что они с Меланией посетят данное мероприятие. В частности, якобы он намерен покинуть Белый дом и отправиться на масштабный политический митинг во Флориду, где, предположительно, объявит о своем намерении баллотироваться на выборах в 2024 году.