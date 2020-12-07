 

Мнение: Чависты победили на выборах в Венесуэле

07.12.2020, 10:36, Разное

Первые итоги парламентских выборов в Венесуэле.
Чависты при явке около 31-33% набрали порядка 67% голосов избирателей. Оппозиция получила порядка 31% голосов. Бойкот со стороны проамериканской оппозиции скорее всего позволит чавистам получит полное большинство в парламенте. Фактически, низкая явка вызванная коронавирусными ограничениями и бойкотом проамериканской оппозиции, а также кампания давления и санкций со стороны США, сыграли на руку чавистам, которые победили за счет сверхмобилизации своего ядерного электората. Это позволяет восстановить им полноценный контроль над Национальной Ассамблеей, которую они при "диктатуре" не контролировали 5 лет. Гуайдо, давай до свидания.
США и Канада заявили, что не признают результаты выборов Венесуэле, потому что они были "не демократическими" (это те самые выборы, на которых в прошлых раз победила оппозиция). Также не признает выборы в Венесуэле и Бразилия, что иронично, учитывая недавнюю катастрофу партии Болсонару на местных выборах, которая проиграла практически во всех крупных городах.
МИД Венесуэлы заявил, что в Венесуэле правит народ, а не капитал или британская королева. Мадуро заявил, что у США и американского империализма в очередной раз не получилось разрушить демократию в Венесуэле.

Источник: Colonel Cassad



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