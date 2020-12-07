В Минздраве предложили ограничить передвижение россиян между регионами из-за коронавируса

07.12.2020, 10:32, Разное

Ситуация с распространением COVID-19 в стране остается сложной. Накануне оперативный штаб отчитался о новом антирекорде – 29 039 случаев заражения за сутки. Общее число инфицированных россиян на сегодня составляет 2,4 миллиона.

Эпидобстановку прокомментировал министр здравоохранения Михаил Мурашко. В ходе выступления он предложил ограничить передвижение между регионами и внутри них. Эта мера должна помочь остановить распространение вируса.

Ранее “Дни.ру” рассказали, когда в России ожидается пик пандемии COVID-19. По расчетам ученых, это может произойти 21 или 22 декабря. В этот период количество активных случаев, предположительно, вырастет до 514-517 тысяч.

При этом в каждом регионе пиковые даты будут разными: в Москве – 10-12 декабря (149-151 тысяча одновременно болеющих), а в Санкт-Петербурге – 15-16 декабря (64-65 тысяч активных случаев).

С конца октября по всей стране начал действовать масочный режим. Средства защиты необходимо носить в общественном транспорте, магазинах, аптеках, театрах, а также других местах массового скопления людей. Нарушителей ждет штраф.