Автоэксперт рассказал, как продлить жизнь вариатора

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07.12.2020, 10:30, Разное

Автомобильный эксперт рассказал, как можно продлить жизнь вариатору. Его основная проблема заключается в быстрой изнашиваемости деталей. В связи важно не игнорировать выполнение определенных требований, чтобы обеспечивалась нормальная работа.
Водитель должен воздержаться от прерывистой и агрессивной езды. Она, возможно, допустима в случае установки не автомобиле коробки «автомат». Следует обеспечить аккуратное переключение с первой скорости на заднюю. Это нужно делать только тогда, когда транспортное средство полностью замедлится.

При помощи силовой установки нужно научиться грамотно тормозить. Слишком длительное выжимание сцепления провоцирует более быстрый износ деталей.

Следует менять трансмиссионное масло на каждые 40-50 тысяч километров. Если сильно редко это делать, то вариатор начнет накапливать так называемую «стружку» от шквивов и ремня. Это, в свою очередь, ускоряет выход деталей из строя, пишет портал Newinform.



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