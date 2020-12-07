Ученые рассказали о влиянии соли на гипертонию и похудение

07.12.2020, 10:30, Разное

Американские исследователи пришли к выводу, что соль необходимо исключить людям, страдающим от гипертонии. Кроме того, натрий не способствует похудению, для сброса лишнего веса эксперты рекомендуют употреблять менее соленую пищу.

Людям, страдающим от гипертонии, противопоказано употреблять большое количество жидкости. Однако прием в пищу соленой еды, наоборот, провоцирует жажду, а также повышает кровяное давление. Все это может спровоцировать обострение гипертонического кризиса.

Кроме того, ранее считалось, что соленая еда помогает похудеть. Тогда было решено провести исследование, в нем приняли участие 400 человек. Одна группа питалась традиционной едой, другие употребляли пищу с тремя уровнями солености. Полученный результат показал, что низкое количество соли в организме не влияет на набор или потерю веса.