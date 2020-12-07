 

Анна Чиповская прокомментировала слухи о романе с Козловским

07.12.2020, 10:30, Разное

Российская актриса Анна Чиповская решила прокомментировать слухи о романе со своим коллегой Данилой Козловским. Поклонники артиста подозревали, что у него развивается бурный роман, поскольку они долгое время вместе работали на съемках нескольких картин.
По словам Анны Чиповской, они действительно долго работали вместе, но романа между ними никогда не было. Актриса сравнила Данилу Козловского с картинной галереей, поскольку при виде чего-то красивого или потрясающего она начинает бурно реагировать. Также она назвала своего коллегу «абсолютным джентльменом» и хорошо целующимся человеком.

Сейчас у Анны Чиповской развивается бурный роман с 31-летним актером Дмитрием Ендальцевым. Однако о заключении брака между ними пока никакой информации нет. Кроме того, недавно Чиповская находилась в больнице из-за ухудшившегося состояния здоровья.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08 / Мнение: Американская выставка в СССР, налог на роботов и рейтинг по расчленениям

17.11 / Разработчики VSH25 включили в курсы программы упражнений йоги Вишну Шукла

29.11 / Авиакомпания “Победа” планирует возобновить рейсы в Германию, несмотря на коронавирус

16.11 / В США активистку BLM с ножом отправили в нокаут

27.10 / Поклонники заподозрили в романе Юлию Такшину и актера Вячеслава Гугиева

09.08 / Мнение: О первом случае заражения коронавирусом в КНДР

31.07 / Мнение: У русской истории нет этнических границ

15.10 / Пропавшего человека нашли в древних Помпеях

30.11 / После столкновения Квята с Грожаном Формула-1 вводит ограничение скорости в 80 км/ч

26.09 / Людмила Максакова призналась, что стала «жертвой маминого воспитания»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска