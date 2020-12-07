Анна Чиповская прокомментировала слухи о романе с Козловским

07.12.2020, 10:30, Разное

Российская актриса Анна Чиповская решила прокомментировать слухи о романе со своим коллегой Данилой Козловским. Поклонники артиста подозревали, что у него развивается бурный роман, поскольку они долгое время вместе работали на съемках нескольких картин.

По словам Анны Чиповской, они действительно долго работали вместе, но романа между ними никогда не было. Актриса сравнила Данилу Козловского с картинной галереей, поскольку при виде чего-то красивого или потрясающего она начинает бурно реагировать. Также она назвала своего коллегу «абсолютным джентльменом» и хорошо целующимся человеком.

Сейчас у Анны Чиповской развивается бурный роман с 31-летним актером Дмитрием Ендальцевым. Однако о заключении брака между ними пока никакой информации нет. Кроме того, недавно Чиповская находилась в больнице из-за ухудшившегося состояния здоровья.