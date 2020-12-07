Трамп намерен избежать инаугурации Байдена – СМИ

07.12.2020, 10:18, Новости дня

Президент США Дональд Трамп намерен проигнорировать приглашение на инаугурацию кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена, сообщает Axios 7 декабря со ссылкой на собственные источники.

По их данным, Трамп не будет приветствовать нового президента США в Белом доме. Вместо этого отправится во Флориду на митинг против инаугурации Байдена.

Собеседники издания уверяют, что Трамп готовит “грандиозный финал”. Он вылетит из Белого дома на вертолете Marine One. Во Флориду, по словам источников, он полетит на самолете военно-воздушных сил США Air Force One.

Трамп таким образом избежит протестов и приветственных любезностей с Байденом, отмечает издание.

Официальный представитель Белого дома Джадд Дир не стал комментировать планы Трампа. По его словам, анонимные источники, которые якобы знают, что президент обдумывает или не обдумывает, на самом деле не имеют об этом никакого представления. Когда Трамп подготовит заявление о планах на 20 января, он сам расскажет об этом, заявил Дир.

В США 3 ноября 2020 года проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали нынешний глава Белого дома республиканец Трамп и демократ Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

В США двухступенчатая система выборов. После всенародного голосования состоится голосование коллегии выборщиков от каждого из 50 штатов и округа Колумбия (количество выборщиков в каждом штате зависит от численности населения). В большинстве штатов кандидат, который получил большинство голосов избирателей, получит все голоса выборщиков. По данным CNN, ABC News и Fox News, Байден заручился поддержкой 306 членов коллегии выборщиков. Трамп, по прогнозу телеканалов, имеет поддержку 232 выборщиков. Для победы необходимо набрать не менее 270 голосов. Голосование коллегии выборщиков состоится 14 декабря.

Байден уже объявил, что будет следующим президентом США, с победой его поздравил ряд мировых лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский.

Трамп отказывается признать поражение и тормозит процесс передачи власти, но 13 ноября допустил, что в Белом доме будет работать другая администрация, а 24-го стало известно, что администрация Трампа заявила о готовности передать власть Байдену.

Официально победителя выборов объявит председатель Сената США на заседании 6 января 2021 года. 20 января избранный глава государства должен быть приведен к присяге.