 

Задержанных в Турции российских журналистов могут обвинить в шпионаже

07.12.2020, 10:04, Новости дня

Задержанным в Стамбуле журналистам телеканала НТВ может быть предъявлено обвинение в шпионаже, сообщил знакомый с ситуацией турецкий источник.

«Российских журналистов могут обвинить в шпионаже», – сказал источник РИА «Новости», добавив, что дело журналистов НТВ будет рассматриваться в суде.

В настоящее время россияне доставлены в стамбульский дворец правосудия Чаглаян.

Сотрудники программы «Центральное телевидение» телеканала НТВ журналист Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин были задержаны утром 3 декабря во время съемки в окрестностях здания производителя боевых беспилотников Baykar Savunma. Источник в МИД Турции заявил, что у журналистов не было аккредитации и разрешения на съемку.



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