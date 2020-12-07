 

Россиян предупредили о подорожании говядины

07.12.2020, 10:04, Новости дня

Отмена тарифных квот на импортную говядину с января 2022 года вкупе с девальвацией рубля приведут к резкому росту цен на этот продукт в России, предупредили в Национальном союзе мясопереработчиков.

В 2020 году цены на говядину установили новый рекорд: производственные цены на мясо крупного рогатого скота за девять месяцев 2020 года выросли на 17,5%, рассказали РБК в Национальном союзе мясопереработчиков. Там отметили, что рост цен связан, в том числе, с подорожанием импортного мяса из-за девальвации рубля. При этом собственное производство говядины в РФ растет медленно: по оценке Национальной мясной ассоциации, в 2020 году в стране будет произведено около 1,65 млн тонн говядины, что лишь на 1,5% больше, чем в 2019 году.

Увеличению цен может способствовать и изменение таможенного регулирования для импортной говядины. Тарифные квоты на мясо крупного рогатого скота были введены в 2003 году, что позволяло завезти установленный объем мяса по льготной ставке. В 2020 году квота на ввоз говядины составляет 570 тыс. тонн, но поскольку в отношении ряда стран – весь ЕС, США, Украина и других. – введено продэмбарго, всего другие страны могут завезти в Россию 417 тыс. тонн говядины по льготной ставке в 15%. При ввозе сверх установленных объемов продукция облагается пошлиной по ставке 50%. При этом развивающиеся страны пользуются преференцией и при ввозе мяса по тарифной квоте платят только 75% ставки, то есть около 11,25%.

В начале ноября правительственная комиссия одобрила отмену с 1 января 2022 года тарифных квот на ввоз в Россию мяса крупного рогатого скота и введение «плоской» ставки таможенной пошлины 27,5%. Решение об отмене тарифных квот и введении «плоской» пошлины будет вынесено на обсуждение совета Евразийской экономической комиссии, уточнили в Минсельхозе. Инициатива РФ об отмене тарифных преференций для мяса, ввозимого из развивающихся стран, уже находится на рассмотрении в комиссии, добавляет представитель Минэкономразвития. Оба министерства считают, что переход от квотирования к «плоской» пошлине будет способствовать росту отечественного производства и стимулировать импортозамещение.

Однако в Национальном союзе мясопереработчиков предупреждают: изменение в таможенно-тарифном регулировании приведет к увеличению цен на говядину. Из-за принятого правительственной комиссией решения и с учетом ослабления рубля стоимость говядины для россиян в рознице может вырасти более чем на треть, опасаются переработчики. В результате, обращают внимание в Национальном союзе мясопереработчиков, говядина может стать недоступной для большинства населения, причем подорожание этого мяса отражается и на широком ассортименте мясной продукции – например, это детское питание, социальное питание в дошкольных заведениях, фарш, полуфабрикаты, колбасы, продукция HoReCa.



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