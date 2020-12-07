Мнение: США подставили “лучших людей” России! И других придурков…

07.12.2020, 9:52, Разное

Конечно, США – это подлая страна. И я сейчас не про Хиросиму или их раздербанивание СССР, не говоря про Вьетнам, про Сирию, Югославию и так далее, там список – мы целый день потратим. США обгадили самым подлым образом картину мира нашим так называемым борцам с режимом. Ну, посудите сами, разве это не паскудство?

Захожу я на либеральные сайты и там орут – в России рекорд, уже 29 000 заболело Ковид-19 в день. И хрен поспоришь, вот только США предрекают под полмиллиона СМЕРТЕЙ от коронавируса. Как тебе такое, Илон Маск, да?

Или новость: "Число россиян, которым запрещен выезд за границу из-за долгов, превысило 4 млн" – и навальнятки, этот термин теперь особенно смешной – ну нельзя же сказать сверх-сверх-сверх дегенерат (спойлер: оказывается можно, у меня друг такой) – начинают вопить, что Путин дескать – довел страну. Только вот по самым скромным подсчётам 18 миллионов американцев безработные, 40 миллионов грозит выселение, 54 миллиона стоят в очередях за бесплатной едой. Кстати, мы же понимаем, что нищие россияне из-за долгов явно не в Киргистан на заработки собрались или на Украину?

И так – по всем фронтам. Дональд Трамп объявляет, что вооруженные силы США самые как никогда боевые – а у них списывают сгоревший десантный корабель за много-много денег налогоплательщиков, что можно было потратить на оплату аренды, загибайте пальцы, на оплату еды и т.д. И это я еще не говорю что Счетная палата США объявила, что у них боевая авиация сыпется, как иголки с елки в марте, что не утащили на помойку. Но наши придурки, конечно, будут орать, что Су-57 100500 штук не наклепали.

В общем, США – молодцы. Так быстро, смотрите – с 2014 года – везде наложить в звездно-полосатые штаны – это надо уметь. Кстати, не будем СССР – тоже сыпался, но сыпался с надрывом, с покаянием, с тоской. А эти – только вопят, что они лучшие, а у них там такая радость творится, что прямо хоть новости не выключай. Исключительная нация обогнала уже Украину по зашквару. Обама, не тормози!

Кстати!

А выборы? Это же вообще песня!

Вбросы? Подумаешь! Трупаки голосуют? Это нормально, это Люба Соболь скажет! Резкие взлеты голосов за Байдена? Гаусиана нас рассудит!

И вот ходят эти муд… муда… "лучшие люди" и такую чушь несут, что любо дорого. А что сделать – признаться, что ты дебил – это может не каждый, я из этого дерьма выпрыгнул в 2008-2009 и сейчас откровенно ржу. Потому что много из моих знакомых, кто до сих пор дудят в эту дуду выглядят откровенными дегенератами. И они это сами понимают, но признаться себе, а многим из них под 40 – что уже большую часть своей жизни жили идиотами и скорее всего помрут – как тебе такое, Илон Маск?

Но, не останавливайтесь! Лешка Навальный смог доказать, что в стране 2% дебилов, и США смогут доказать – что самое веселое у них еще впереди!

Вместе победим!