 

Кейт Миддлтон и принц Уильям отправились в рождественский тур на поезде

07.12.2020, 9:44, Разное

На днях в соцсетях Кенсингтонского дворца был опубликован рисунок 10-летнего мальчика Джо Вейла, изобразившего специальный Королевский поезд, введенный в эксплуатацию в 1977 году. Оказалось, что на этом средстве передвижения герцог и герцогиня Кембриджские отправятся в рождественский тур по королевству – посетят Англию, Шотландию и Уэльс, чтобы поддержать своих подданных в это нелегкое время и отдать дань уважения работе всех тех, кто стоит на передовой во время пандемии коронавируса. Тур стартовал вчера и завершится во вторник.

Кейт Миддлтон и принц Уильям на станции ЮустенКэтрин и Уильям отправились со станции Юустен в Лондоне. Прежде чем начать свое путешествие, супруги пообщались с железнодорожным персоналом, поблагодарив их за работу:

В такое сложное время, как сейчас, люди начинают еще больше ценить то, что вы делаете ежедневно.

Также герцог и герцогиня стали свидетелями выступления певца Шейкина Стивенса, который исполнил праздничную песню Merry Christmas Everyone. Как сообщают инсайдеры, эту композицию монаршая пара выбрала лично. Поскольку Кэтрин была одета в шарф с шотландскими мотивами, многие решили, что первой остановкой в турне пары станет именно Шотландия. Известно также, что завершат они свое путешествие встречей с королевой Елизаветой II и герцогом Эдинбургским. К ним присоединятся принц Чарльз и герцогиня Камилла, чтобы сделать первое официальное совместное фото всех трех пар в линии престолонаследия.

Принц Уильям и Кейт МиддлтонШейкин СтивенсКоролевский поезд



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