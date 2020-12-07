 

Стало известно о планах Трампа “устроить грандиозный финал” в день инаугурации Байдена

07.12.2020, 9:38, Разное

Бизнесмен хочет пропустить церемонию вступления Джо Байдена в должность главы государства. Как утверждают осведомленные источники, утром 20 января Дональд Трамп может покинуть Белый дом на вертолете и отправиться во Флориду, чтобы принять участие в крупном митинге.

Во время мероприятия политик, скорее всего, объявит о решении выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах президента Соединенных Штатов. Журналист американского портала Axios назвал план Трампа “грандиозным финалом”.

Отметим, что представители действующего президента отказались комментировать эту новость. По словам пресс-секретаря Джадда Дира, Дональд Трамп сообщит гражданам о своих планах на день инаугурации соперника, как только определится.

Выборы президента Соединенных Штатов прошли 3 ноября. Подсчитано большинство голосов. Ведущие американские СМИ предварительно объявили победителем кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Напомним, что Дональд Трамп так и не признал своего поражения. Политик обвинил оппонента в фальсификации голосов в некоторых штатах и потребовал провести расследование. Бизнесмен настаивает на том, чтобы голоса были пересчитаны.



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