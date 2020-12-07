В связи с дефицитом бюджета власти Украины открыли официальный аккаунт на OnlyFans

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07.12.2020, 9:37, Разное

Кабинет министров Украины принял решение зарегистрировать официальный аккаунт страны на сервисе сбора пожертвований OnlyFans.

Решение было принято в связи с дефицитом госбюджета, который вырос на фоне пандемии коронавируса. Чтобы произвести все бюджетные выплаты в этом году Украине придется собрать более 1,5 миллиарда долларов на OnlyFans и Patreon.

На официальной странице Украины будут размещаться фотографии эротического характера аппарата президента, кабинета министров и Верховной рады. За первый час на аккаунт подписалось более 700 тысяч человек, львиная доля которых приходится на ЕС и США, а первая фотография полуголого Зеленского в спортзале собрала почти 2 миллиона долларов донатов. По данным украинских СМИ, Пётр Порошенко уже провел эротический фотосет в шоколаде на одном из своих заводов, чтобы опередить Зеленского по лайкам.

Кабмин также отметил, что с такими темпами прироста аудитории, в 2021 году статья «пожертвования на OnlyFans» сможет обеспечить более 15% ВВП страны.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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