 

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 67 млн

07.12.2020, 9:24, Новости дня

К утру 7 декабря с начала пандемии в мире подтвердили 67,06 млн случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение инфекции. 

Умерло уже 1,54 млн человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, число выздоровевших достигло 43,1 млн. 

В США, которые остаются на первом месте по распространению болезни, зафиксировали 14,76 млн случаев (из них 5,6 млн выздоровели, 282 тыс. умерли). 

На втором месте Индия (9,68 млн заболевших, 140,5 тыс. умерших, 9,14 млн выздоровевших), на третьем – Бразилия (6,6 млн заболевших, почти 177 тыс. умерших, 5,87 млн выздоровевших).

Россия (более 2,4 млн подтвержденных случаев) и Франция (2,35 млн случаев) занимают четвертое и пятое места. Более миллиона случаев заражения подтвердили еще в девяти странах: Италия, Великобритания, Испания, Аргентина, Германия, Мексика, Польша и Иран. 

Украина в рейтинге университета занимает 16-место. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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