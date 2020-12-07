В Украине подтвердили 8,6 тыс. новых случаев COVID-19

07.12.2020, 9:24, Новости дня

За сутки 6 декабря в Украине подтвердили 8641 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом министр здравоохранения страны Максим Степанов проинформировал в Facebook.

Общее число заболевших с начала пандемии в стране достигло 821,95 тыс., умерших – 13 733 (+145 за последние сутки), выздоровевших – 423,7 тыс. (+5,1 тыс.).

Согласно данным системы мониторинга распространения коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины, сегодняшний показатель – самый низкий за последний месяц (9 ноября подтвердили 8687 случаев, за неделю до того, 2 ноября, тоже после выходных – 6754 случая).

При этом, по информации министра, в стране за последние сутки сделали 33 502 теста на COVID-19. В будние дни делают порядка 60–70 тыс. тестов ежесуточно, в субботу, когда провели 42 тыс. тестирований, подтвердили 11,5 тыс. новых случаев.

Ситуация с распространением инфекции в регионах выглядит так:

Киев – 81 335 случаев;

Винницкая область – 18 714;

Волынская область – 26 211;

Днепропетровская область – 45 040;

Донецкая область – 25 792;

Житомирская область – 32 318;

Закарпатская область – 24 663;

Запорожская область – 36 937;

Ивано-Франковская область – 39 438;

Киевская область – 43 854;

Кировоградская область – 6360;

Луганская область – 7088;

Львовская область – 50 175;

Николаевская область – 21 429;

Одесская область – 51 810;

Полтавская область – 25 655;

Ровенская область – 33 714;

Сумская область – 33 658;

Тернопольская область – 29 788;

Харьковская область – 59 393;

Херсонская область – 12 159;

Хмельницкая область – 32 429;

Черкасская область – 27 167;

Черновицкая область – 35 378;

Черниговская область – 21 442.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/834677113741952

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.