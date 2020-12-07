В Украине подтвердили 8,6 тыс. новых случаев COVID-19
07.12.2020, 9:24, Новости дня
За сутки 6 декабря в Украине подтвердили 8641 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом министр здравоохранения страны Максим Степанов проинформировал в Facebook.
Общее число заболевших с начала пандемии в стране достигло 821,95 тыс., умерших – 13 733 (+145 за последние сутки), выздоровевших – 423,7 тыс. (+5,1 тыс.).
Согласно данным системы мониторинга распространения коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины, сегодняшний показатель – самый низкий за последний месяц (9 ноября подтвердили 8687 случаев, за неделю до того, 2 ноября, тоже после выходных – 6754 случая).
При этом, по информации министра, в стране за последние сутки сделали 33 502 теста на COVID-19. В будние дни делают порядка 60–70 тыс. тестов ежесуточно, в субботу, когда провели 42 тыс. тестирований, подтвердили 11,5 тыс. новых случаев.
Ситуация с распространением инфекции в регионах выглядит так:
Киев – 81 335 случаев;
Винницкая область – 18 714;
Волынская область – 26 211;
Днепропетровская область – 45 040;
Донецкая область – 25 792;
Житомирская область – 32 318;
Закарпатская область – 24 663;
Запорожская область – 36 937;
Ивано-Франковская область – 39 438;
Киевская область – 43 854;
Кировоградская область – 6360;
Луганская область – 7088;
Львовская область – 50 175;
Николаевская область – 21 429;
Одесская область – 51 810;
Полтавская область – 25 655;
Ровенская область – 33 714;
Сумская область – 33 658;
Тернопольская область – 29 788;
Харьковская область – 59 393;
Херсонская область – 12 159;
Хмельницкая область – 32 429;
Черкасская область – 27 167;
Черновицкая область – 35 378;
Черниговская область – 21 442.
https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/834677113741952
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
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