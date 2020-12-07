 

Пропрезидентский блок набрал 67,6% на парламентских выборах в Венесуэле

07.12.2020, 9:10, Новости дня

Коалиция «Великий патриотический полюс», возглавляемый пропрезидентской Единой социалистической партией Венесуэлы, набирает 67,7% голосов на парламентских выборах в Боливарианской Республике, сообщила президент венесуэльского Национального избирательного совета (НИС) Индира Альфонсо.

Альфонсо сообщила, что «за «Великий патриотический полюс» проголосовали 3 млн 558 тыс. 320 человек, что составляет 67,7%», передает ТАСС со ссылкой на канал TeleSUR.

Ранее глава Госдепа США Майкл Помпео заявил, что выборы депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы «не будут отражать волю народа», так как являются «подтасовкой и фальсификацией».

В ответ глава венесуэльского МИДа Хорхе Арреаса назвал Помпео зомби.

После глава канадского МИДа Франсуа-Филипп Шампань и колумбийский МИД заявили, что не признают итоги выборов депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.09 / Немецкий экономист рассказал о последствиях отказа от «Северного потока – 2» для Германии

16.11 / Колесник: Если Украина будет выделять 2,5 млрд грн в год на научно-техническую деятельность, это принесет в 10 раз больше денег государству

01.07 / Латвия запретила вещание RT

30.09 / Ученые создали новый материал для хранения водорода

01.09 / Ростех назвал бренд российского истребителя шестого поколения

08.09 / Российский истребитель перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем

01.08 / ГБР открыло дело по факту ликвидации полтавского угонщика по статьям “умышленное убийство” и “превышение полномочий”

12.09 / VOAэкспресс 12 сентября 2020

18.07 / В Польше ослабят карантин

02.08 / Россия увеличила добычу нефти в июле

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска