Зарубежные страны выразили интерес к покупке С-500

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07.12.2020, 9:10, Новости дня

Ряд зарубежных стран, в том числе те, у которых на вооружении есть российские системы ПВО С-400 «Триумф», заинтересованы в закупке новейших систем ПВО-ПРО С-500 «Прометей», сообщил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

На сегодняш С-400 стоит на вооружении Китая и Турции, помимо этого контракт на поставку данных систем подписан с Индией.

«Интерес (со стороны иностранных покупателей) есть, но кто (интересуется), я не скажу. Это в том числе и те, кто уже приобрел у нас С-400», – цитирует РИА «Новости» Чемезова.

По его словам, новейшая система ПВО-ПРО С-500 «Прометей» не будет поставляться на экспорт, пока ей не вооружат российскую армию.

«Прежде чем начать продавать, надо обеспечить свою армию, потом уже на экспорт. У нас пока даже нет паспорта экспортного облика и выставочного паспорта. Поэтому даже говорить об этом рано», – сказал он, отвечая на вопрос, когда можно будет ждать поставок «Прометеев» за рубеж.

Напомним, на форуме «Армия-2020» вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что государственные испытания новейшей зенитной ракетной системы С-500 начались.



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