Мэрия Москвы выставит на аукцион 500 наклеек, дающих право парковаться на местах для инвалидов

07.12.2020, 9:03, Разное

Московская мэрия объявила аукцион, на котором можно приобрести автомобильную наклейку «Инвалид» и внести свою машину в реестр автомобилей, имеющих право парковаться на местах для инвалидов.

Согласно закону, на каждой парковке в России должны быть выделены места, предназначенные для машин с наклейкой «Инвалид». Такие места обозначены специальной табличкой и обычно расположены удобнее всего – у самого входа в торговый центр, аэропорт или поликлинику. Как правило, эти места пустуют. Если же на месте для инвалидов припаркуется машина без наклейки, владельцу выпишут штраф в 5000 рублей, а автомобиль может быть эвакуирован на штрафстоянку.

То, что места для инвалидов постоянно пустуют, раздражает здоровых водителей, ведь все остальные места на парковках, особенно во дворах, вечно заняты. Чтобы увеличить процент использования инвалидных мест и снизить напряжённость в обществе, в Москве решили продать некоторое количество наклеек «Инвалид» здоровым водителям. Начальная цена лота – 100 тысяч рублей, шаг аукциона – 10 тысяч рублей, продать предполагается 500 лотов. Для участия в аукционе необходимо зарегистрироваться на сайте www.mos.ru и внести залог, равный начальной цене наклейки.

Поскольку потенциальные победители аукциона не хотят, чтобы их принимали за инвалидов, наклейки будут отличаться цветом. Символическое изображение инвалидной коляски будет радужным, а фон наклейки – голубым.