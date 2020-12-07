Рыбинск. Криминальная хроника с 30 ноября по 6 декабря

07.12.2020, 9:33, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

В Рыбинске задержан подозреваемый в присвоении сотового телефона

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что житель г. Рыбинска отдал телефон малознакомому мужчине для звонка. Однако телефон ему не вернули. Ущерб составил сумму 9,5 тыс. рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый житель микрорайона Заволжье 2001 г.р. Мужчина пояснил, что взял у малознакомого телефон для звонка и не отдал, пока заявителя отвлекал разговорим другой мужчина, скрылся.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата). Подозреваемым даны признательные показания.

В соответствии с ч. 1 ст. 160 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительных работ на срок до шести месяцев, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок.

При совершении любого преступления (правонарушения) при первой же возможности гражданам необходимо сообщить в полицию. При этом следует помнить, что чем раньше пострадавший или свидетель обратится в полицию, тем больше шансов найти и задержать преступника, вернуть похищенные вещи.

Вызвать полицию со стационарного телефона можно, набрав номер «02», с сотового – «102».

В Рыбинске возбуждено уголовное дело по факту фиктивной постановки на учет иностранного гражданина

Сотрудниками отдела дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст.322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации). Дав признательные показания жительница Рыбинского района 1979 г.р. осуществила прописку по месту жительства гражданин Узбекистана 1996 г.р. без намерения предоставить данное жилье для пребывания. Расследование продолжается.

Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации – наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Житель Рыбинска подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью 62-летней женщине

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Установлено, что после распития спиртных напитков в ходе возникшей ссоры житель микрорайона Западный 1958 г.р. нанес два удара ножом в брюшную полость, причинив проникающую колото-резанную рану свой знакомой. С ранением 62- летняя женщина была госпитализирована.

Подозреваемым даны признательные показания.

Расследование продолжается.

В соответствии с ч. 2 ст. 111 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

В Рыбинске в результате телефонного мошенничества мужчина лишился 800 тыс. руб.

В полицию поступило заявление мужчины 1970 г. р., жителя центра города о факте мошенничества

Потерпевший заявил, что на его сотовый телефон позвонили неизвестные мужчины, которые представились сотрудником службы безопасности банка и сотрудником правоохранительных органов, и под предлогом обеспечения безопасности вложений, убедили мужчину оформить два кредита и перевести деньги на «безопасный счет» в сумме 800 тыс. рублей.

По данному факту проводится доследственная проверка.

Сотрудники полиции предупреждают:

Никаких «безопасных» и «страховых» счетов не существует! Если на ваш номер телефона звонят неизвестные, представляются сотрудниками банков или представителями силовых органов, и сообщают, что с деньгами на вашем счете якобы произошли подозрительные действия, – не верьте! Это мошенники! Просто положите трубку и прекратите разговор. Мошенники изобретательны, и каждый день придумывают новые предлоги обмана населения. Будьте бдительны.

Сотрудники полиции установили подозреваемого в краже газовой плиты

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница микрорайона Скоморохова гора и сообщила о пропаже газовой плиты, оставленной на лестничной площадке в подъезде дома. Сумма ущерба составила 3,5 тыс. рублей.

Сотрудниками полиции установлен подозреваемый не работающий, ранее судимый житель микрорайона Веретье мужчина 1990 г.р.

Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что похитил чужую плиту из подъезда и сдал в пункт приема металлолома, попросив знакомого помочь с транспортировкой.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Похищенное изъято. Расследование продолжается.

Жительница Рыбинска перевела мошенникам более 100 тысяч рублей

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась горожанка и сообщила о том, что ей позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банка. Под предлогом предотвращения несанкционированного получения кредита на ее имя, путем обмана убедили оформить другой кредит на сумму 105 тыс. рублей. После чего, выполняя указания неизвестных, через банкомат обналичила и перевела несколькими транзакциями деньги в сумме более 100 тыс. рублей на телефонные номера указанные «лжеработниками» банка.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ведется следствие.

Жительница Рыбинска лишилась крупной суммы денег с банковского счета

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась местная жительница 1963 г.р. и сообщила о том, что ей позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банка. Под предлогом предотвращения несанкционированного снятия денежных средств со счета заявителя, убедили ее снять денежные средства, находящиеся на счету вклада в сумме 1077000 рублей и 196000 рублей. Затем, выполняя указания «лжеработников» банка, внесла деньги на указанные ими счета несколькими транзакциями. Ущерб составил 1267100 рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Расследование продолжается.

Полиция обращается к гражданам – будьте осторожны!

На территории Ярославской области наиболее распространенной схемой телефонного мошенничества является «звонок сотрудника банка». Мошенники представляются сотрудниками финансовой организации и убеждают гражданина назвать конфиденциальные данные: номер карты или банковского счета, PIN-код, CVV/CVC-код (трехзначное число, расположенное на оборотной стороне банковской карты), коды из SMS-сообщений, либо перевести денежные средства на «безопасный счет».

Для того чтобы не стать жертвой телефонного мошенничества необходимо соблюдать несколько простых правил:

По возможности не общаться по телефону с незнакомыми людьми.

При получении любой информации от незнакомых лиц ее необходимо проверить.

Не сообщайте никому по телефону конфиденциальную информацию.

Старайтесь не размещать избыточной информации о себе на страницах социальных сетей, это может помочь мошенникам быть более убедительным в своих аферах.

Сотрудники банков никогда не рассылают сообщений о блокировке карт, а в телефонном разговоре не выспрашивают конфиденциальные сведения и коды, связанные с картами клиентов, не требуют перевести денежные средства на другой счет!

Помните, злоумышленники могут подобрать похожие номера службы поддержки Вашего банка, либо с помощью специальной программы подменить номер телефона, с которого они звонят.

Никогда не производите никаких действий с банковской картой по указанию третьих лиц.