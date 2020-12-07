Александр Песков рассказал о спасении экс-супруги от рака

07.12.2020, 8:42, Разное

Российский пародист Александр Песков пояснил о спасении бывшей жены Галины от рака. Он увидел, что у супруги «раздувается» живот, но та отказывалась ехать в больницу, тогда он самостоятельно ее отвез, а в клинике врачи поставили ей серьезный диагноз.

Артист отметил, что болезнь у экс-супруги начала развиваться стремительно. Галина жаловалась на сильные боли, а затем у нее практически за один день увеличился живот. Однако медиков она отказывалась посещать, поэтому Александр Песков лично отвез ее в госпиталь. Там ее прооперировали, благодаря чему ей удалось выжить.

Сам Александр Песков тоже страдает от болезней брюшной полости. Так, во время репетиции концерта артист почувствовал недомогание. У него заболел живот, поэтому его отвезли в больницу прямо со сцены. Затем в течение шести часов он находился на операционном столе, где ему удаляли кисту поджелудочной железы. Сейчас у артиста имеются проблемы лишь с острым панкреатитом. Причиной своих болезней пародист называет стресс, неправильное питание и некачественный сон.