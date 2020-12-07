Гражданская жена Захарова обвинила Михаила Ефремова во лжи

07.12.2020, 8:42, Разное

Российского актера Михаила Ефремова в очередной раз обвинили в обмане. Гражданская жена погибшего в ДТП Сергея Захарова Ирина Стерхова заявила, что артист так и не выплатил ей моральную компенсацию, хотя обещал это сделать.

Во время судебного процесса, надеясь на снисхождение, Ефремов пообещал возместить моральную компенсацию всем близким Сергея Захарова. С родственниками актер рассчитался, а вот Ирина Стерхова не смогла дождаться выплат. Сейчас доступ к банковской ячейке имеет не только артист, но и его супруга, получившая от него доверенность, однако никто с гражданской женой погибшего на связь не вышел, поэтому она считает, что Ефремов просто обманул всех.

После того как Михаил Ефремов оказался в «звездной» колонии, где ранее отбывали наказание Александр Кокорин и Павел Мамаев, с Ириной Стерховой пытался связаться лишь Андрей Алешкин. Какое-то время он был адвокатом Ефремова, но тот впоследствии от его услуг отказался.