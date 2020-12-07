 

Муфтий Чечни назвал “врагами Аллаха” несогласных с запретом на ношение никаба

07.12.2020, 8:38, Новости дня

Муфтий Чечни Салах Межиев ответил на критику несогласных с запретом на ношение никаба – женского мусульманского головного убора, закрывающего лицо и оставляющего лишь прорезь для глаз, пишет Кавказ.Реалии.

Несогласных с таким запретом Межиев назвал “ваххабитами” и “врагами Аллаха”. По его словам, жительницы Чечни обязаны носить традиционную одежду.

– Во-первых, если ты так не хочешь показываться, сиди у себя дома. Во-вторых, когда они так закрываются от остальных, они начинают считать неверным тех, кто так не закрыт. За этим следует то, что они надевают на себя один пояс и идут убивать невинных людей, – заявил муфтий Чечни.

– Харам – это надевать не ту одежду, которую надевает твой народ, и выделяться, – цитирует Межиева издание “Кавказский узел”.

Напомним, в начале декабря ГТРК “Грозный” показал сюжет, где Межиев и начальник управления МВД по городу Грозному Аслан Ирасханов осудили девушек за ношение никаба. Межиев тогда заявил, что “полностью закрывают лицо только в арабских странах”, где никаб является “традиционной одеждой и никакого отношения к шариату она не имеет”.

Ирасханов заявил, что никому не позволит разгуливать по городу в никабе. По его мнению, это не соответствует чеченским традициям и предписаниям ислама. Носящим никаб женщинам он предложил переехать в арабские страны.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.08 / В Пентагоне осудили агрессивное поведение российских военных в Сирии

28.10 / Онлайн-клубы на самоизоляции посещают 55 тыс. московских пенсионеров

01.09 / Подсчитаны потери российских миллиардеров с начала года

15.09 / В РФ не хватает внедорожников Haval H5 и H9

19.08 / Определен ключевой ген, который способен помочь в лечении рассеянного склероза

20.10 / Экс-нардеп Лозинский, осужденный за убийство, баллотируется на пост главы объединенной территориальной общины

26.07 / Как развалить сверхдержаву за 4 года – Foreign Policy рассказал о вкладе Трампа в закат США

20.10 / Рубль вырос к доллару

27.10 / Россия предложила ЕС восстановить диалог на принципах добрососедства

23.11 / “Ненавидят чужую молодость и красоту”. Полякова ответила хейтерам на обвинения в недостойном поведении

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска