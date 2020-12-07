Муфтий Чечни назвал “врагами Аллаха” несогласных с запретом на ношение никаба

07.12.2020, 8:38, Новости дня

Муфтий Чечни Салах Межиев ответил на критику несогласных с запретом на ношение никаба – женского мусульманского головного убора, закрывающего лицо и оставляющего лишь прорезь для глаз, пишет Кавказ.Реалии.

Несогласных с таким запретом Межиев назвал “ваххабитами” и “врагами Аллаха”. По его словам, жительницы Чечни обязаны носить традиционную одежду.

– Во-первых, если ты так не хочешь показываться, сиди у себя дома. Во-вторых, когда они так закрываются от остальных, они начинают считать неверным тех, кто так не закрыт. За этим следует то, что они надевают на себя один пояс и идут убивать невинных людей, – заявил муфтий Чечни.

– Харам – это надевать не ту одежду, которую надевает твой народ, и выделяться, – цитирует Межиева издание “Кавказский узел”.

Напомним, в начале декабря ГТРК “Грозный” показал сюжет, где Межиев и начальник управления МВД по городу Грозному Аслан Ирасханов осудили девушек за ношение никаба. Межиев тогда заявил, что “полностью закрывают лицо только в арабских странах”, где никаб является “традиционной одеждой и никакого отношения к шариату она не имеет”.

Ирасханов заявил, что никому не позволит разгуливать по городу в никабе. По его мнению, это не соответствует чеченским традициям и предписаниям ислама. Носящим никаб женщинам он предложил переехать в арабские страны.