 

РПЦ: около 100 священников умерли от коронавируса с начала пандемии

07.12.2020, 8:36, Новости дня

С начала пандемии около 100 священнослужителей Русской православной церкви умерли от коронавируса. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

– Что касается умерших священников — вся статистика есть. Если есть официальное медицинское подтверждение, то канал рабочей группы в Telegram сообщает о кончине священника. Около ста священников умерли за весь период, — сказал он.

При этом публикация имен заболевших — это личная информация, которую «человек совершенно не обязан делать достоянием общественности», отметил Легойда.

Ранее сообщалось, что от инфекции умер как минимум 71 священнослужитель Русской православной церкви.

О первой смерти российского священника стало известно 21 апреля — в тот день скончался настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове Александр Агейкин.

Собственную статистику смертей от коронавируса РПЦ опубликовала один раз — 25 августа. Однако в ней приводились только объединенные данные о ситуации в России, Белоруссии и Казахстане. В РПЦ утверждали, что к тому моменту в трех странах от COVID-19 умерли 29 священнослужителей, а также 17 насельников и насельниц.



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