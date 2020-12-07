Гривна немного подорожала к доллару

07.12.2020, 8:30, Новости дня

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 7 декабря.

Гривна продолжила дорожать к доллару, курс, по сравнению с 4 декабря, вырос на одну копейку: с 28,30 грн/$ до 28,29 грн/$.

Курс украинской валюты к евро сохранился на уровне 34,4 грн/€.

К российскому рублю гривна подешевела: с 3,78 грн за 10 руб. до 3,84 грн за 10 руб.