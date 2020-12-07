Нефть подешевела на фоне роста заболеваемости коронавирусом

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07.12.2020, 8:09, Новости дня

Цены на нефть в понедельник снижаются на фоне продолжающегося роста заражений коронавирусом и новых карантинных ограничений, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.47 цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,47% – до 49,02 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI – на 0,48%, до 46,04 доллара за баррель.

Инвесторы продолжают следить за сложной эпидемиологической обстановкой в мире. США фиксируют новые рекорды суточного прироста заболевших коронавирусом. Число зафиксированных случаев COVID-19 в стране уже несколько дней подряд превышает отметку 200 тысяч, в субботу показатель побил очередной антирекорд – 227 тыс. случаев.

На фоне роста заболеваемости отдельные американские штаты ужесточают карантинные меры. Так, власти Лос-Анджелеса, одного из мегаполисов США, ввели обязательную домашнюю изоляцию для жителей города

Кроме того, власти Южной Кореи решили усилить меры социального дистанцирования в Сеуле и столичной конгломерации до 2,5 уровня в рамках борьбы с третьей волной коронавируса.

Карантинные ограничения вызывают опасения за спрос, что оказывает давление на котировки нефти.

Новости из Лос-Анджелеса и Южной Кореи постепенно перевешивают оптимизм, вызванный надеждами на скорое появление вакцин, прокомментировал Reuters старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойя. «Карантинные меры и ограничения из-за коронавируса по всему миру в краткосрочной перспективе, похоже, будут сдерживать цены на нефть», – предполагает он.



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