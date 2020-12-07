Роспотребнадзор дал советы по отмечанию Нового года

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07.12.2020, 8:07, Новости дня

Роспотребнадзор в условиях распространения новой коронавирусной инфекции рекомендует на новогодние праздники не посещать мероприятия, проходящие в закрытых помещениях, а также не выезжать за границу, информирует пресс-служба ведомства.

«Постарайтесь воздержаться от посещения любых мероприятий, проходящих в закрытых помещениях, в том числе корпоративов. <…> Воздержитесь от поездок за границу. При планировании поездок необходимо учитывать возможные изменения эпидемической обстановки и карантинных мероприятий», – передает ТАСС сообщение ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что праздник лучше провести дома, в кругу семьи, или же на свежем воздухе, например, на даче. Кроме того, рекомендуется избегать массовых скоплений людей и максимально сократить контакты и многократные походы в гости. В ведомстве также напомнили, что следует соблюдать дистанцию не менее 1,5-2 метров друг от друга и надевать маску при посещении родственников и знакомых, в торговых центрах и других местах, где возможна передача инфекции.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявила, что риски заразиться коронавирусом в РФ все еще очень высокие, поэтому при планировании новогодних праздников россиянам стоит максимально ограничить контакты.



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