 

США провели расследование «акустической атаки» на дипломатов на Кубе

07.12.2020, 8:17, Новости дня

Наиболее правдоподобной причиной проблем со здоровьем у американских дипломатов и их семей в посольстве в Гаване, а также в генконсульстве в Гуанчжоу было направленное радиочастотное воздействие, следует из отчета Национальной академии наук, инженерии и медицины США.

Один из авторов отчета Дэвид Релман заявил, что «комитет считает эти случаи весьма тревожными, отчасти из-за вероятной роли направленной импульсивной радиочастотной энергии как способа воздействия, но также из-за сильной боли и слабости, возникших у некоторых из пострадавших», передает РИА «Новости».

Эксперты, проводившие исследование, также назвали в качестве вероятных причин инцидентов химическое воздействие, инфекционные заболевания и психологические проблемы.

Отметим, что ФБР не нашло свидетельств «акустических атак», которые «могли бы вызвать физиологические симптомы, имевшиеся у дипломатов» на Кубе.

Также сообщалось, что якобы от «акустических атак» мог пострадать дипломат в Китае.



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