 

Ученых озадачил пролетевший мимо Земли загадочный космический объект

07.12.2020, 8:11, Разное

1 декабря мимо Земли пролетел неизвестный космический объект, которому удалось озадачить наблюдавших за ним астрономов. Остается загадкой, как и откуда тот появился.

Размеры небесного тела составили 5-10 метров, а его полет происходил на удаленности в 50 тысяч км от планеты. Возвращаться назад, согласно оценкам ученых, космический объект должен лишь через несколько месяцев, что случится в феврале-марте 2021 года. Некоторые астрономы прозвали небесное тело “мини-луной”. Впервые в поле зрения представителей научного мира он попал в сентябре, а споры о происхождении не утихают до сих пор.

Недоастероид

Сперва было мнение, что это астероид, ему даже присвоили название 2020 SO. Однако движение небесного тела оказалось слишком медленным, скорость достигала всего 0,6 км/с. Показатель намного меньше, нежели в случае с большинством астероидов. Последние летят на скорости 11-72 км/с.

Все-таки ракета?

Позже появилась версия, что внимание ученых привлекла ракета-носитель Атлас-Центавр. Ее отправили в сторону Луны еще в 60-е годы минувшего века в рамках миссии Surveyor 2. Спустя время после запуска произошло отделение от ступени, но в итоге связь была потеряна. Поступали сведения, что ракета врезалась в спутник Земли, однако не исключается, что Атлас-Центавр пронеслась мимо Луны и потерялась на орбите вблизи Солнца.



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