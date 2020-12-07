 

У дочери Гузеевой медики находили оказавшуюся неразвитым близнецом опухоль

07.12.2020, 7:50, Разное

Дочь Ларисы Гузеевой призналась, что у нее находили опухоль, которая на самом деле появилась от неразвитого близнеца. Когда телеведущая узнала, что у нее могло быть два ребенка, то долгое время переживала из-за плохого самочувствия.
По словам Ольги Бухаровой, до обращения к медикам она часто испытывала боли, когда давила на живот. Позднее врачи поставили ей диагноз: дермоидная киста. С этой доброкачественной опухолью люди могут жить несколько лет без каких-либо симптомов. Но стресс, в случае с дочерью Ларисы Гузеевой катализатором стала смерть бабушки, способен обострить ситуацию.

Однако неожиданным для Ольги Бухаровой и ее матери стало то, что опухоль образуется из-за аномалий, возникающих в период эмбрионального развития. Один эмбрион «съедает» своего близнеца, после чего у него появляется доброкачественное образование. Таким образом, у Ларисы Гузеевой могли родиться два ребенка.



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