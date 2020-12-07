 

На Украине решили увеличить финансирование «оборонки»

07.12.2020, 7:38, Новости дня

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков предложил предусмотреть увеличение финансирования оборонной промышленности республики в бюджете на 2021 год.

«Действительно, есть небольшое уменьшение (расходов на оборону) по сравнению с тем, что было предусмотрено на этот год. Меня это так же смущает потому, что я уверен, мы должны увеличивать расходы на безопасность и оборону, расходы на безопасность и оборону должны сохраняться на уровне 5% (от ВВП)», – передает слова Разумкова РИА «Новости».

«Я понимаю, что мы находимся в непростой ситуации сегодня: и COVID, и война, и непростая социально-экономическая ситуация внутри государства. Вы знаете, как разворачивается финансовый кризис на международной арене. Тем не менее, при подготовке итогового голосования за бюджет на 2021 год будем пытаться найти дополнительные средства, мы уже обращались в министерство финансов. То, что от нас зависит, мы будем делать в пределах и полномочий, и тех ресурсов, которые сегодня существуют в государстве», – отметил Разумков.

 Ранее на Украине заявили об увеличении взносов в операции НАТО.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.10 / Американцы нашли воду на Луне

01.12 / Санина: Мне не нужны чужие кубки, когда у меня есть такая любовь

30.11 / “Он настоящий красавчик!”. Решетник показал новорожденного сына

19.08 / Власти белорусского Гродно выполнили некоторые требования протестующих

27.07 / Израиль заявил о предотвращении попытки проникновения террористов из Ливана

09.10 / Apple потребовала от Telegram заблокировать три белорусских канала

28.06 / Машину обстреляли в Ингушетии

01.12 / Пираты похитили россиянина с танкера в Гвинейском заливе

17.09 / Компания Hyundai готовит новый рамный внедорожник

27.10 / В июле 2021 года зарплата украинских учителей увеличится до 7000 грн – Министерство образования

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска