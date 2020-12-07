На Украине решили увеличить финансирование «оборонки»

07.12.2020, 7:38, Новости дня

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков предложил предусмотреть увеличение финансирования оборонной промышленности республики в бюджете на 2021 год.

«Действительно, есть небольшое уменьшение (расходов на оборону) по сравнению с тем, что было предусмотрено на этот год. Меня это так же смущает потому, что я уверен, мы должны увеличивать расходы на безопасность и оборону, расходы на безопасность и оборону должны сохраняться на уровне 5% (от ВВП)», – передает слова Разумкова РИА «Новости».

«Я понимаю, что мы находимся в непростой ситуации сегодня: и COVID, и война, и непростая социально-экономическая ситуация внутри государства. Вы знаете, как разворачивается финансовый кризис на международной арене. Тем не менее, при подготовке итогового голосования за бюджет на 2021 год будем пытаться найти дополнительные средства, мы уже обращались в министерство финансов. То, что от нас зависит, мы будем делать в пределах и полномочий, и тех ресурсов, которые сегодня существуют в государстве», – отметил Разумков.

Ранее на Украине заявили об увеличении взносов в операции НАТО.