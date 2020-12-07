Установлены самые пьющие и курящие регионы России

07.12.2020, 7:38, Новости дня

В Магаданской и Сахалинской областях, Хакасии, Бурятии и Амурской области наблюдается наибольшая склонность к вредным привычкам по итогам 2017–2019 годов.

Как следует из исследовании РИА «Новости», эти регионы объединяет суровый климат, вносящий определенные коррективы в образ жизни местных жителей. Для них характерны одни из самых высоких по стране показателей преступности в состоянии алкогольного опьянения или нарушений, связанных с употреблением наркотических средств.

В пятерку регионов, жители которых не склонны к вредным привычкам, входят Чечня, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария и Тамбовская область. Подчеркивается, что вредные привычки не распространены в республиках Северного Кавказа в силу сложившегося образа жизни, строгих традиций и менталитета местных жителей. Что касается Тамбовской области, то здесь наблюдается снижение потребления табака и алкогольных напитков.

В первую десятку рейтинга также попали Волгоградская, Орловская, Саратовская, Смоленская области и Ставропольский край.

Обе российские столицы показали прогресс по сравнению с прошлым годом. Так, Москва поднялась с 57 на 49 строчку рейтинга, а Санкт-Петербург – с 70 на 63 место. Курение остается самой распространенной вредной привычкой в Москве. Однако за минувший год в городе наблюдается небольшое снижение потребления табачных изделий. В Петербурге наиболее острой проблемой остается распространение наркотиков. При этом сохраняется тенденция по сокращению потребления алкогольной продукции.

В целом эксперты пришли к выводу, что пропаганда здорового образа жизни в РФ дает свои плоды. В частности, потребление табака за год сократилось в 48 регионах страны.

Рейтинг составляли на основе шести критериев, среди которых потребление табака и алкоголя, смертность от отравлений спиртным, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, количество преступлений, которые связаны с наркотическими средствами и их аналогами.

Напомним, федеральный проект «Трезвая Россия» и ВГТРК опубликовали рейтинг трезвости российских регионов.