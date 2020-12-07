США требуют от уроженцев Южных Курил указывать Японию в качестве места своего рождения

07.12.2020, 7:34, Новости дня

Уже в течение нескольких десятков лет госорганы США считают россиян, родившихся на четырёх южных островах Курильской гряды, уроженцами Японии, пишет Hokkaido Shimbun. Выяснилось это благодаря тому, что ещё в 2018 году американский Госдеп указал в правилах на получение грин-карты требование к жителям южной части Курил указывать Японию в качестве места своего рождения.



Reuters

Американские правительственные структуры уже в течение нескольких десятков лет рассматривают россиян, появившихся на свет на «северных территориях» — так японцы называют четыре самых южных острова Курил — как людей, родившихся в Японии, пишет Hokkaido Shimbun.

Это выяснилось в ходе общения журналистов с сотрудниками американского Госдепа и прочих госструктур. С 2018 года в правилах проведения розыгрышей американских «грин-карт» уже официально записано требование, согласно которому выходцы с Южных Курил, участвующие в подобных лотереях, в своих заявлениях должны указывать Японию в качестве своего места рождения.

Японская газета приводит скрин-шот специального официального разъяснения Госдепа США по поводу «грин-карт», в котором говорится: «Лица, рождённые на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, относятся к Японии. Лица, родившиеся на Южном Сахалине, относятся к России».

Как поясняет издание, «грин-карта» — это разрешение на долговременное проживание в США, которое выдаётся либо супругу или супруге американского гражданина в связи со вступлением пары в брак, либо лицам, обладающим высокими специальными знаниями или квалификацией.

В 1991 году был установлен порядок розыгрыша таких видов на жительство, требования по которым были существенно смягчены. Годовая квота была определена в 50 тыс. человек. В 2018 году в этих розыгрышах приняло участие 22 тыс. граждан Японии, из них 263 человека получили грин-карту. В том же году заявления на участие в лотерее подало 290 тыс. россиян. Сколько среди них было выходцев с Южных Курил — неясно, отмечает издание.

Упомянутое выше официальное разъяснение Госдепартамента по поводу жителей Южных Курил и Южного Сахалина появилось в 2018 году. По словам американских чиновников, США в этом вопросе исходили из того, что до окончания Второй мировой войны Южные Курилы находились под административным управлением Японии, и Вашингтон до сих пор признаёт японский суверенитет над островами.

Официальное разъяснение было опубликовано для того, чтобы русские могли «избежать ошибок при подаче заявлений на американскую визу и встречали бы меньше отказов».

В Госдепе указали, что американская сторона считает «северные острова» японскими на основании специального меморандума от 1956 года и применяет это определение уже в течение нескольких десятков лет. В ответ на запросы журналистов в японском МИДе заявили, что «не знали об этом».

Россияне, живущие на Южных Курилах, узнали о требовании американских властей указывать Японию в качестве своего места рождения ещё этой осенью. Об этом сообщило региональное информационное агентство «Сахалин-Курилы».

Оно заявило, что «американские власти принуждают людей, эмигрирующих с Курильских островов в США, указывать в качестве места своего рождения Японию». В этой связи информагентство указало, что «курильчане выражают своё возмущение тем, что американские представители говорят им, будто многие страны, включая и США, признают, что так называемые «северные территории» принадлежат Японии».