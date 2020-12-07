 

На акции протеста в Минске задержали двух российских журналисток

07.12.2020, 7:18, Новости дня

Корреспондент агентства «РИА Новости», которая освещала акцию протеста в Минске, сообщила, что доставлена вместе с корреспондентом агентства «Интерфакс» в одно из отделений милиции белорусской столицы.

Корреспондент, имеющая действительную аккредитацию МИД Белоруссии, позволяющую осуществлять журналистскую деятельность на территории республики, освещала несанкционированную акцию протеста белорусской оппозиции в районе Партизанского проспекта в Минске. Связь с журналисткой пропала после того, как она сообщила, что участники акции стали разбегаться. Местные жители в соцсетях сообщили о задержаниях в районе станции метро «Партизанская». Спустя некоторое время она сообщила в смс, что находится в РУВД Заводского района в Минске, передает РИА «Новости».

По ее данным, вместе с ней находится корреспондент агентства «Интерфакс», которая также освещала акцию протеста в районе Партизанского проспекта.

Ранее сообщалось, что центр Минска взят под контроль сотрудников силовых органов в связи с объявленной акцией оппозиции, правоохранители стянулись и в другие районы белорусской столицы. Глава милиции Минска Михаил Гриб предупредил оппозицию, что при наведении общественного порядка во дворах столицы Белоруссии «никто ни с кем церемониться не будет».

Напомним, белорусская оппозиция не признала итоги президентских выборов, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. После этого в республике вспыхнули массовые акции протестов. Лукашенко заявил, что клянется решать все вопросы, в том числе касающиеся конституционной реформы, только так, как того хочет белорусский народ.

В ноябре пять российских журналистов, освещавших акцию протеста в Минска, были также задержаны и доставлены в одно из отделений милиции города, их отпустили после проверки документов, которая длилась более двух часов.



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