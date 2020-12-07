Поступило сообщение о бомбе на борту прибывшего из РФ в США самолета

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07.12.2020, 7:18, Новости дня

Полиция Нью-Йорка получила сообщение о взрывном устройстве на борту самолета «Аэрофлота», который прибыл из Москвы, сообщили в генконсульстве России.

Полиция устроила проверку «борта на предмет наличия взрывных устройств». В транспортной полиции Нью-Йорка сообщили, что пассажиров высадили, а «полиция прочесывает самолет». При этом аэропорт открыт. Посадку пассажиров на обратный рейс в Москву перенесли, сообщив, что самолет не успел пройти предполетную подготовку.

Позднее в «Аэрофлоте» сообщили, что информация о бомбе была «ложной». Как рассказали в компании, «все проверили, самолет подготавливают к вылету», который пришлось отложить более чем на три часа. В управлении портов Нью-Йорка подтвердили, что «самолет проверили – никаких находок», передает РИА «Новости».



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