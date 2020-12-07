 

У Виктории Бони остались шрамы после двух попыток изнасиловать ее в детстве

07.12.2020, 6:58, Разное

Телеведущая Виктория Боня призналась, что в детстве ее дважды пытались изнасиловать. И хотя оба раза оказались неудачными у нее все же остались шрамы, напоминающие об этих случаях.
Впервые жертвой насильника Виктория Боня могла стать вместе с подругой, когда они возвращались домой с дискотеки. Они познакомились с новыми приятелями, предложившими им пойти к ним. Подруги согласились, но когда поняли, где оказались, то босиком побежали домой. Испуг был настолько силен, что они даже позабыли обуться.

В 15 лет Виктория Боня с той же подругой пошла в гости, но уже к знакомому мужчине. Когда они начали собираться домой, то тот взял топор и начал им угрожать, что отрубит каждой головы. И так он их гонял до 4 утра, отметила телеведущая. Потом он устал и отпустил их. Уже позднее Боня узнала, что знакомый был сексуальным маньяком. Именно он оставил ей несколько шрамов на теле.



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