Древний армянский город Марсель

07.12.2020, 6:44, Разное

Президент Азербайджана, а вслед за ним и турецкий лидер Реджеп Эрдоган порекомендовали Франции отдать город Марсель Армении.

На самом деле в Ереване не слишком довольны тем, что депутаты нижней палаты парламента Франции вслед за Сенатом Пятой республики одобрили резолюцию, призывающую правительство признать Нагорный Карабах. С политической точки зрения – приятно, ничего не скажешь, но в материальном выражении это никаких выгод не дает.

Парламент Франции окрасился в цвета Армении

Поэтому, раз уж депутатов и сенаторов Франции одолела такая любовь к Армении, что они пошли против позиции правительства, где ни о какой независимости Карабаха и слышать не желают – Еревану хотелось бы каких-то вещественных и весомых выражений любви.

Поэтому предложение, которое в адрес Франции высказал Ильхам Алиев и поддержал Реджеп Эрдоган – передайте Армении Марсель – не троллинг, а вполне практический совет, реализация которого поднимет армяно-французскую дружбу на небывалые высоты, весь мир такому сердечному согласию Парижа и Еревана обзавидуется.

Кстати, такое решение серьезно укрепит стабильность и безопасность в Закавказье. Поскольку перед армянским истеблишментом встанет новая амбициозная задача превратить свою страну во «владычицу морей» и создать сильнейший в мире флот.

А каким он еще может быть? Раз армянский – значит великий, это же аксиома. Только представьте себе эту завораживающую картину – авианосная ударная группировка «Ереван». Впереди – авианосец «Марсельнаш», по бокам от него ракетные крейсера «Никол», «Араик» и «Эммануэль», чуть в отдалении – эсминцы «Ара-кокаин», «Вернем Артсах», вспомогательные суда «Тинатин» и «Сема-Тузик». А где-то неподалеку бороздит глубины атомная подлодка «Марго-долма». Волнительное и душераздирающее зрелище.

Осталось выпустить в море “Сему Тузика” и “Марго Долма”

А между тем, в бурном информационном потоке последней недели осталось незамеченным, вероятно, самое важное событие урегулирования карабахского конфликта, после трехсторонних договоренностей 9 ноября (10 ноября по бакинскому времени).

3 декабря 2020-го года сопредседатели Минской Группы ОБСЕ (США, Франция и Россия) выпустили заявление, в котором приветствовали договоренности от 9 ноября и призвали Армению и Азербайджан продолжить выполнение обязательств по этим договоренностям в полном объеме.

То есть отныне трехсторонние договоренности президентов как часть урегулирования поддержаны не просто сопредседателями Минской Группы, а учитывая, что они обладают мандатом ОБСЕ, то и ОБСЕ в целом. Членами которой, напомним, являются все страны Европы, все страны СНГ, США и Канада.

Таким образом документ, подписанный 9 ноября, приобретает полный статус как часть международно-признанного урегулирования карабахского конфликта.

Что это значит? Это значит, что страны ОБСЕ в одностороннем порядке, не нарушая международного права, не могут:

а) не признавать договоренности 9 ноября и требовать их пересмотра

b) признавать «независимость НКР»

c) требовать изменить состав миротворцев и так далее.

Одновременно это означает, что игры в «признание Артсаха» закончены. Любая страна ОБСЕ, чтобы сделать подобное признание, должна пойти наперекор своим обязательствам как члена ОБСЕ и выданному сопредседателям мандату, то есть – грубо нарушить международное право. И министерства иностранных дел каждой страны Европы и СНГ, США и Канады это прекрасно понимают, почему позиция французского МИДа и выглядит таким образом: «Мы признаем независимость Национального собрания, но никак не намерены признавать независимость Карабаха».

Древний армянский город Марсель

Действительно, данный документ не является окончательным урегулированием, да и не может таковым являться, иначе не было бы необходимости в миротворцах. В заявлении сопредседателей указано, что Азербайджан и Армения должны приступить к следующему этапу урегулирования – переговорам по долгосрочному мирному соглашению.

А пока будет длиться этот переговорный процесс, будет сохраняться текущий статус-кво, определенный договоренностями от 9 ноября. Все остальное – от лукавого или чересчур хитромудрых толкователей, вроде Ары «гуру дипломатии» Айвазяна, «диванных интернет-экспертов», ну и французских депутатов и сенаторов, конечно.

После такого решения сопредседателей Минской группы, «танцы с бубном под дудук» в Национальном Собрании и Сенате Франции приобретают чисто ритуальный характер – успокаивающие поглаживания чрезмерно оттопырившегося армянского эго. Никакой практической пользы Еревану они не принесут – и Марсель он точно не получит. Французская куртуазность – она такая, поманят, подразнят и бросят партнера на полпути в возбужденном состоянии.

Роберт Кочарян рассказал о разгроме целого армейского корпуса и Степанакертского полка

Армейское руководство по непосредственному распоряжению Никола Пашиняна в начале октября предприняло военную операцию на южном участке фронта, которая была крайне сомнительной в плане эффективности в тот момент. Об этом заявил экс-президент Армении Роберт Кочарян в интервью армянскому “5-му каналу”.

“Это стало самой провальной операцией, в результате чего был разгромлен один из армейских корпусов и Степанакертский полк. После этого у нас не было боеспособных подразделений, которые смогли бы держать эффективную оборону”, – отметил он.

Кочарян поведал о разгроме целого корпуса армянской армии и Степанакертского полка

По словам Кочаряна, это та операция, о которой премьер Пашинян с упоением рассказывал 7 октября в интервью РБК.

“Мы выбрали путь, который привел к катастрофе. Азербайджанцы прорвали фронт на участке всего 14 километров, потом благодаря этому прорыву разными ответвлениями пошли на Гадрут, Кубатлы, Зангилан, Худаферин, и т.д.”, – добавил он.

На остальных частях фронта смогли держать оборону. Почему Азербайджан не соглашался на перемирие? Потому что каждый день его войска наступали. Ни одна воюющая сторона, имея успех, не согласится на прекращение боев.

Кочарян уверен – все ошибочные решения принимались одним человеком. По его мнению, в войне проиграл не народ, а премьер, его команда и проводимая ими политика в целом.

Еще одной грубейшей ошибкой властей был отказ допустить бывших генералов к участию в боевых операциях.

Турецкие военные в Агдаме

В настоящее время завершается переговорный процесс между Россией и Турцией по вопросам организации российско-турецкого мониторингового центра. По согласованию с Азербайджаном определено место нахождения центра – он будет располагаться в Агдаме, сообщает «Вестник Кавказа».

Из Агдама группа турецких офицеров будет наблюдать за выполнением условий трехстороннего заявления России, Азербайджана и Турции с помощь дронов. Наблюдение будет вестись преимущественно за местами проживания армянского населения.

При этом у тех позиций, которые пока занимают в Карабахе ВС Армении, будут стоять исключительно вооруженные силы Азербайджана, отделяемые от них российскими миротворцами.