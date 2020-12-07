Трудности, с которыми столкнулись мигранты, желающие вернуться в Россию

07.12.2020, 6:44, Разное

Автор: Лазат Жаныбек кызы

4 декабря 2020

Не нашедшие работу в Кыргызстане и желающие вернуться в Россию мигранты просят у правительства упростить въезд в Россию.

В данное время сотни мигрантов из Кыргызстана желают вернуться в Россию на заработки, ищут различные варианты. Некоторые незаконным путем подделывают документы, чтобы просочиться через границу.

Наш собеседник попросил не указывать его имя, сообщил, что его родная сестра улетела из Оша в Москву по поддельной медицинской справке. По его словам, билет в одну сторону со справкой обошлись в общей сложности в 50 тысяч рублей.

«Мы подделали документ, понимаем, что это незаконно, — сказал он. — Но для сестры нашлась работа няни и ее уже ждали. Поэтому нужно было действовать быстро. Медицинскую справку подделали посредники в Москве за 15 тысяч рублей, авиабилет обошелся в 30 тысяч рублей. В аэропорте в Москве у нее спросили, с какой целью она прибыла и где будет лечиться».

Готовящиеся отправиться на заработки в Россию трудовые мигранты не скрывают, что подделывают такие медицинские справки в клиниках Бишкека, Оша и Москвы за 15-20 тысяч рублей. Кроме того, в Бишкеке и Оше справка с отрицательными результатами теста на COVID-19 стоит 2-5 тысяч сомов. С учетом стоимости билета в Москву – 10-20 тысяч рублей, общие расходы достигают 50-60 тысяч рублей. Кроме того, в аэропортах Кыргызстана участились случаи вымогательства взяток под различными предлогами. Не нашедшие работу в Кыргызстане и желающие вернуться в Россию мигранты просят у правительства упростить въезд в Россию.

В связи с коронавирусной пандемией границы РФ закрыты с марта. Были введены ограничения на авиаперелеты, с 1 сентября разрешено въезжать в Россию только членам семьи граждан России, лицам с разрешением на постоянное местожительство, нуждающимся в лечении в российских больницах иностранцам.

Позднее на правительственном уровне была достигнута договоренность об организации авиарейсов из Бишкека и Оша в Москву дважды в неделю. Кроме того, организовываются чартерные рейсы для граждан России.

Некоторые мигранты утверждают, что медицинские справки требуют предъявить только в аэропортах Кыргызстана, а в РФ никто не спрашивает. В связи с этим мы обратились в посольство в Москве и в ответ консул Эдуард Насиров отметил, что введенные для иностранцев ограничения при въезде в Россию до сих пор в силе:

«Мы постоянно поднимаем этот вопрос. В связи с эпидемиологической ситуацией РФ отменила один из двух рейсов в неделю. Кыргызстанцев не ограничивают во въезде в Россию. Нужно только заранее купить билет и сдать тест на коронавирус. Кроме того, есть чартерные рейсы для граждан России, их родственников и нуждающихся в лечении граждан. Но при этом у них должны быть документы на руках. Эти требования никто не отменял».

До пандемии из Бишкека и Оша в Москву совершались минимум десять рейсов в неделю, летели около 2 тысяч пассажиров.

В то же время на трудовом рынке РФ ощущается нехватка рабочих рук. Есть случаи, когда в сфере строительства, обслуживания населения и муниципальных службах нехватка кадров достигает 40%.

Руководитель московского представительства Государственной миграционной службы Майрамбек Бейшенов отметил, что в связи с нехваткой рабочих ведутся переговоры с Москвой об организации специальных рейсов для трудовых мигрантов:

«1 декабря состоялась встреча с Олегом Нуждиным, заместителем руководителя миграционного центра Сахарово, на окраине Москвы. Обсуждался вопрос открытия представительств центра Сахарово в Бишкеке и Оше. Москва сейчас нуждается в сотрудниках муниципальных служб. Кроме того, не хватает рабочих рук в строительстве. Как минимум нужны около 10 тысяч человек. Провели переговоры об организации специальных авиарейсов из Бишкека в Москву для рабочих. Это может воплотиться в жизнь в течение месяца».

Желающие вернуться на работу в Россию могут обратиться в Миграционную службу в Бишкеке.

Что касается московского представительства Государственной миграционной службы, то за 10 месяцев текущего года поступило заявление от 2,5 тысячи граждан, которые не получили зарплату в размере 138 миллионов рублей и при помощи представительства удалось взыскать 44,5 миллионов рублей.

В РФ коронавирусом заразились 2 миллионов 300 тысяч человек. По официальным данным, число жертв вируса достигло 41 тысячи. За день болезнь выявляется минимум у 25 тысяч человек, умирает более 500 человек.