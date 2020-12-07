 

Влюбленные в Нижегородской области сожгли знакомую из-за ревности

07.12.2020, 6:24, Новости дня

Следственный комитет Нижегородской области возбудил уголовное дело по факту убийства местной жительницы города Дзержинска, которую облили бензином и подожгли знакомые, сообщила пресс-служба ведомства.

«Следственным отделом по г. Дзержинску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области по факту насильственной смерти 43-летней женщины возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «д»,  п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору)», – говорится в сообщении.

По данным следствия, 24 ноября в гаражах промзоны мужчина и женщина распивали спиртное вместе со своей знакомой. Знакомая, по их словам, неоднократно оказывала знаки внимания мужчине, из-за чего у его сожительницы возникла ревность. Из-за ревности сожительницы злоумышленник облил знакомую бензином из канистры, а его возлюбленная подожгла женщину.

«Подозреваемые покинули место преступления. Пострадавшая женщина скончалась от полученных телесных повреждений», – добавили в СК.

В ведомстве отметили, что вину по предъявленному обвинению они признали частично. В отношении обоих обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее суд Иркутска приговорил к 17 годам колонии строгого режима мужчину, который заживо сжег в печи ребенка-инвалида.

В апреле 2019 года подсудимый находился у себя дома. Сожительница ушла по делам, поручив пьяному мужчине присматривать за больным ребенком. Озлобленный тем, что он вынужден присматривать за ребенком, «подсудимый достал девочку из детской кровати, поместил ребенка в топку, заложил печь дровами и поджег».



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