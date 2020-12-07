 

Трамп придумал «грандиозный финал» своего президентства

07.12.2020, 6:24, Новости дня

Действующий глава американского государства Дональд Трамп собирается в день инаугурации Джозефа Байдена, которого СМИ США уже объявили избранным президентом, улететь во Флориду, сообщили источники.

Источники Axios заявили, что Трамп хочет избежать всех официальных церемоний, он не будет приветствовать Байдена в Белом доме или присутствовать на инаугурации. Вместо этого Трамп собирается объявить во Флориде о намерении участвовать в президентских выборах 2024 года. Axios полагает, что Трамп, будучи «в прошлом телезвездой», хочет отнять у Байдена часть внимания телезрителей, передает ТАСС.

Axios заявил, что Трамп может организовать «грандиозный финал как в фильме»: сначала он вылетит из Белого дома на вертолете, затем пересядет на самолет Air Force One – передает РИА «Новости».

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир заявил, что «анонимные источники, которые утверждают, что знают, что планирует или не планирует президент, понятия не имеют» о планах Трампа. По словам Дира, когда Трампу «будет, что объявить по поводу его планов на 20 января, он даст знать». Штаб Трампа отказался давать комментарии порталу по поводу возможных планов президента.

Напомним, результаты опроса, опубликованного в конце ноября Politico, свидетельствуют, что Трамп легко пройдет через праймериз, если решится на реванш в 2024 году. За него готовы отдать голоса 53% американских консерваторов, причем на втором месте в списке возможных кандидатур находится вице-президент Майкл Пенс с 12% поддержки, а на третьем – сын Трампа. Кроме того, большинство избирателей Трампа заявили, что продолжат поддерживать именно его, а не партию в целом, если он вдруг решит ее покинуть.



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