Канада и Колумбия отказались признавать результаты выборов в Венесуэле

07.12.2020, 6:24, Новости дня

Глава канадского МИДа Франсуа-Филипп Шампань и колумбийский МИД заявили, что не признают итоги выборов депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы.

Как сообщил Шампань, «избирательный процесс не отвечал минимальным требованиям для проведения свободных и честных демократических выборов». При этом глава канадского МИДа отметил, что его страна продолжит поддерживать венесуэльский народ в стремлении провести честные и демократические выборы, передает ТАСС.

Власти Колумбии назвали выборы «фальсифицированными», а «режим Николаса Мадуро» – незаконным. По мнению Колумбии, выборы организованы «без гарантий беспристрастности, свободы, равных возможностей, справедливости и прозрачности демократической системы». Утверждается, что нынешние власти Венесуэлы пытаются «продлить узурпацию». По мнению Колумбии, «единственным сохранившимся демократическим институтом в Венесуэле» остается Национальная ассамблея и «режим» хочет «обеспечить контроль» над ней. Колумбия призвала «международное сообщество активизировать усилия в рамках международного права с тем, чтобы поддержать венесуэльский народ в его надеждах на восстановление верховенства права и демократии».

Напомним, глава Госдепа США Майкл Помпео заявил, что выборы депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы «не будут отражать волю народа», так как являются «подтасовкой и фальсификацией». В ответ глава венесуэльского МИДа Хорхе Арреаса назвал Помпео зомби.