 

Мнение: Неудачная эксфильтрация

07.12.2020, 6:10, Разное

ТГ-канал "Серая зона" о подоплеке истории на границе Украины и России. Там все оказалось немного интереснее, нежели в первоначальной сводке ФСБ https://colonelcassad.livejournal.com/6376317.html.
Убитый окзалася сотрудником ССО ВСУ.

Помните вот эту новость от 4 декабря (https://t.me/bbbreaking/73119), где было сказано, что ФСБ РФ пресекла попытку вооружённого пересечения российско-украинской границы?
Данный случай имел место быть при проведении специальной операции силовыми ведомствами Украины, а именно оперативно-боевым отделом СБУ и подразделением ССО ВСУ. Целью захвата являлся один из граждан России, разговор с которым (видео внизу поста) ранее был записан сотрудниками СБУ, при попытке завербовать бывших бойцов ополчения, участвовавших в войне на Донбассе, и по их мнению причастного к разного рода преступлениям. Итогом этого стала – минская эпопея с 33 задержанными, и попытка Украины получить их путём экстрадиции.
На провалившейся спецоперации Украина не остановилась, и несколько дней назад офицерами СБУ и их связным в Белгородской области, был захвачен гражданин России. Путём внутривенного введения химического раствора (предположительно миорелаксанта дитилина), был введён в состояние, при котором лицо было не способно оказать сопротивление. Далее группа направилась в район Белгородской и Воронежской области, который проходит у границы с Украиной, где и была произведена неудачная попытка эксфильтрации группы. По ту сторону границы им была оказана огневая помощь от ССО ВСУ. В результате завязавшегося боестолкновения с ФСБ РФ, был уничтожен один боец ССО ВСУ, также ведётся работа по выявлению агентурной сети на территории России. Гражданин России был освобождён и находится в безопасности.
Глядя на фото, можно сказать, что спецназ ССО ВСУ отступав с места проведения операции бросил часть экипировки. По ликивидированному можно сказать, что боевая группа работала в полной боевой выкладке, с приборами ночного видения, а также, например, с иностранными тепловизионными прицелами.
По самой ситуации можно лишь сказать, что наши спецслужбы, конечно, в этом случае молодцы, контрразведка сработала отлично, попытавшись взять группу при непосредственном переходе через границу. Но также нельзя не отметить безусловный поднимающийся уровень проведения спецопераций со стороны Украины. Пусть у них такое уже в третий раз не получается, но они по крайней мере не боятся пытаться. А мы подытожив хотим ещё раз напомнить: Не всегда говори, что знаешь, но всегда знай, что говоришь! Помни: болтун – находка для шпиона!

https://t.me/grey_zone – цинк (видео есть по ссылке https://t.me/grey_zone/6241)

Источник: Colonel Cassad



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